На страницах китайского издания Sohu размещена публикация, авторы которой сообщают, что расследование крушение борта МН17 не завершено, поскольку остается еще много нерешенных вопросов.

Так, по мнению аналитиков этого издания, трагедию с малазийским лайнером крайне важно расследовать в сотрудничестве со всеми странами, которые имеют хоть какую-то информацию, открывающую суть произошедшего. Но при этом следствие продолжает игнорировать данные, которые были предоставлены по крушению МН17 Россией.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелл заявил, что Евросоюз не допускает никаких оговорок в отношении беспристрастности суда, который 9 марта будет рассматривать дело о крушении MH17 в 2014 году в Гааге», – отмечается на страницах китайского издания.

Продолжая игнорировать информацию, предоставленную Россией, объединенная следственная группа во главе с Нидерландами (JIT) в который раз подчеркивает предвзятое отношение к России.

Стоит отметить, что Россия предоставила много данных, в числе которых радиолокационные сигналы в зоне крушения. Также была предоставлена информация о системе противовоздушной обороны «Бук». Тем не менее, эту информацию в JIT не берут в расчет, что наводит на мысль, что Россию изначально хотели обвинить в этой катастрофе.

Китайские журналисты считают, что обвинения в адрес России по крушению МН17 можно расценивать лишь как предлог для введения санкций в отношении Москвы.

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но в небе над Донецкой областью был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.