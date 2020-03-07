Sohu: Россию изначально хотели обвинить в катастрофе MH17

Сегодня, 09:20

Анна Лисова

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Sohu: Россию изначально хотели обвинить в катастрофе MH17
Фото: Из открытых источников

На страницах китайского издания Sohu размещена публикация, авторы которой сообщают, что расследование крушение борта МН17 не завершено, поскольку остается еще много нерешенных вопросов.
Так, по мнению аналитиков этого издания, трагедию с малазийским лайнером крайне важно расследовать в сотрудничестве со всеми странами, которые имеют хоть какую-то информацию, открывающую суть произошедшего. Но при этом следствие продолжает игнорировать данные, которые были предоставлены по крушению МН17 Россией.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелл заявил, что Евросоюз не допускает никаких оговорок в отношении беспристрастности суда, который 9 марта будет рассматривать дело о крушении MH17 в 2014 году в Гааге», – отмечается на страницах китайского издания.

Продолжая игнорировать информацию, предоставленную Россией, объединенная следственная группа во главе с Нидерландами (JIT) в который раз подчеркивает предвзятое отношение к России.
Стоит отметить, что Россия предоставила много данных, в числе которых радиолокационные сигналы в зоне крушения. Также была предоставлена информация о системе противовоздушной обороны «Бук». Тем не менее, эту информацию в JIT не берут в расчет, что наводит на мысль, что Россию изначально хотели обвинить в этой катастрофе.
Китайские журналисты считают, что обвинения в адрес России по крушению МН17 можно расценивать лишь как предлог для введения санкций в отношении Москвы.

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но в небе над Донецкой областью был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

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