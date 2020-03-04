МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

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США в своем стремлении предоставить своим ядерным силам новые возможности, вероятно, рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию. С таким заявлением выступила на брифинге 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что сейчас официальный Вашингтон озадачен не столько модернизацией своих ядерных сил, сколько сосредоточен на придании им новых возможностей. А это в свою очередь существенно расширяет вероятность их применения.
Особую озабоченность нынче, по словам Захаровой, вызывают действия Штатов касательно увеличения спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, в том числе разработка и развертывание боеприпасов для стратегических носителей.
При этом таким действиям США хотят придать легитимность. С этой целью они повсеместно ссылаются на нависшие внешние угрозы, в том числе со стороны РФ и Китая.
Напомним, американская военная стратегия наделяет власти США правом нанесения упреждающего ядерного удара по третьим странам.
Также напомним, что с 2011 года между Россией и США действует Договор о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его подписали президенты Медведев и Обама. Соглашение рассчитано на десять лет с возможным продлением еще на пять лет.
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