МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

США в своем стремлении предоставить своим ядерным силам новые возможности, вероятно, рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию. С таким заявлением выступила на брифинге 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас официальный Вашингтон озадачен не столько модернизацией своих ядерных сил, сколько сосредоточен на придании им новых возможностей. А это в свою очередь существенно расширяет вероятность их применения.

Особую озабоченность нынче, по словам Захаровой, вызывают действия Штатов касательно увеличения спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, в том числе разработка и развертывание боеприпасов для стратегических носителей.

«Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия. Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал», - цитируют Марию Захарову РИА Новости.

При этом таким действиям США хотят придать легитимность. С этой целью они повсеместно ссылаются на нависшие внешние угрозы, в том числе со стороны РФ и Китая.

Напомним, американская военная стратегия наделяет власти США правом нанесения упреждающего ядерного удара по третьим странам.

Также напомним, что с 2011 года между Россией и США действует Договор о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его подписали президенты Медведев и Обама. Соглашение рассчитано на десять лет с возможным продлением еще на пять лет.