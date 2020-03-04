МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

Сегодня, 13:49

Сергей Нилов

0

Image
МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию
Фото: Михаил Джапаридзе, ТАСС

США в своем стремлении предоставить своим ядерным силам новые возможности, вероятно, рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию. С таким заявлением выступила на брифинге 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас официальный Вашингтон озадачен не столько модернизацией своих ядерных сил, сколько сосредоточен на придании им новых возможностей. А это в свою очередь существенно расширяет вероятность их применения.

Особую озабоченность нынче, по словам Захаровой, вызывают действия Штатов касательно увеличения спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, в том числе разработка и развертывание боеприпасов для стратегических носителей.

«Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия. Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал», - цитируют Марию Захарову РИА Новости.

При этом таким действиям США хотят придать легитимность. С этой целью они повсеместно ссылаются на нависшие внешние угрозы, в том числе со стороны РФ и Китая.

Напомним, американская военная стратегия наделяет власти США правом нанесения упреждающего ядерного удара по третьим странам.

Также напомним, что с 2011 года между Россией и США действует Договор о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его подписали президенты Медведев и Обама. Соглашение рассчитано на десять лет с возможным продлением еще на пять лет.

Лента

Обещанное Эрдоганом перемирие в Сирии продлилось 18 минут

Сегодня, 16:31

Фото кладбища лома МиГ-21 опубликованы в сети

Сегодня, 16:30

МИД РФ: США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию

Сегодня, 13:49

В Китае назвали «свирепым русским китом» подлодки проекта «Ясень-М»

Сегодня, 12:34

Россия наращивает военное присутствие в Сирии

Вчера, 18:41

Сирийские военные отбили захваченный боевиками Т-90

Вчера, 14:15

Эксперты рассказали о преимуществах России в гипотетической войне с США

Вчера, 10:02

Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35

Вчера, 08:46

Истребитель-бомбардировщик Су-32М решили оснастить ракетами «Циркон»

4-03-2020, 14:31

Сирийский ЗРК «Бук» атаковал турецкий истребитель F-16: опубликовано видео

4-03-2020, 14:02

Китайские СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков

4-03-2020, 10:46

ВВС США показали удар «Золотой Орды»

3-03-2020, 23:18

Путин объяснил суть закона об иноагентах

3-03-2020, 22:34

Китайцы заявили о замене российских двигателей АЛ-31Ф своими аналогами

3-03-2020, 21:52

Российские конструкторы создают новый бронеавтомобиль

3-03-2020, 14:26

Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой

3-03-2020, 10:53

Эксперты объяснили провалы ЗРПК «Панцирь» в Сирии

3-03-2020, 00:14

Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

2-03-2020, 18:46

Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили турецкий конвой

2-03-2020, 18:38

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против американских вертолетов «Апач»

2-03-2020, 17:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle