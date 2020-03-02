Путин объяснил суть закона об иноагентах

В рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент РФ Владимир Путин объяснил в чем суть закона об иностранных агентах.

Глава государства подчеркнул, что этот закон не ущемляет права человека. Он нацелен на то, чтобы защитить Россию от внешнего вмешательства.

Впервые статус иногента еще в конце 1930-х годов был введен в США. Путин напомнил, что в США, к примеру, за «шпионаж» могут посадить в тюрьму. В России же применяется административная ответственность.

Данный закон, подчеркнул Путин, принят для того, чтобы «оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне».

Президент рассказал, что в России не запрещены подобные организации, но они должны сообщить, что имеют финансирование из-за границы, если ведут внутриполитическую деятельность. Путин отметил, что это не ущемляет права и не противоречит международной практике. По словам главы государства, важно добиться того, чтобы не было подмены понятий.

«И чтобы любая другая деятельность — гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, — чтобы ее не подтасовывали под внутриполитические дела», — сказал Путин.