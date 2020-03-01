Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой

Сегодня, 10:53

Анна Лисова

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Штурмовик Су-25 сбил вражеский самолет противотанковой ракетой
Фото: Из открытых источников

В рамках учений, в которых была задействована авиация, штурмовик Су-25 сбил противотанковой ракетой «Вихрь» вражеский самолет.
Видео с учений опубликовал телеканал «Звезда».
Су-24 вначале нанес удар по танку, а после ликвидации наземной цели штурмовик нанес удар ракетой «Вихрь» по воздушной цели, которая находилась на автопилоте. Эксперты отмечают, что эти учения показали уникальность использования противотанковой ракеты «Вихрь».

Ведущий программы «Военный приемник» Алексей Егоров отметил, что Су-25 называют нередко «летающим танком». Этот самолет оснащен оружием класса «воздух-воздух», а также управляемым оружием, авиационными ракетами и бомбами. Все оружие управляется системой «Шквал».
Ракеты «Вихрь» испытали также на авиационной цели. Ее выпустили по бомбардировщику, который отправили в полет в режиме автопилота. Ракета успешно поразила самолет, который загорелся и упал.

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