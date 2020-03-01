Эксперты объяснили провалы ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Сегодня, 00:14

Сергей Нилов

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Эксперты объяснили провалы ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Фото: Из открытых источников

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» - это «плод» арабской любви к ночным фейерверкам, который, к тому же, не отвечает заявленным характеристикам. Об этом идет речь в публикации ru-pvo в Live Journal, пишет «Лента».

Авторы поста объясняют провалы «Панциря» в Сирии крайне низкой эффективностью применения в боевых условиях и оценивают ее в пределах 10-20 процентов - вместо заявленных 50.

По мнению экспертов, причина подобного кроется в том, что созданное тульским Конструкторским бюро приборостроения оружие «превратили» из средства ПВО в ЗРПК малой дальности.

Такое превращение, как подчеркивают авторы публикации, является следствием удовлетворения членами конструкторского бюро пожеланий ОАЭ, которые, заказывая это оружие у РФ, заявили, что «хотели комплекс не ближнего боя, а хотя бы малой дальности».

Совершенно очевидно, что подобный «апдейт» «Панцирю» не пошел на пользу и он должен вернуться к началу начал - то бишь, снова стать оружием ПВО, а не ЗРПК малой дальности. В зоне ПВО, как уверяют эксперты, недостатки комплекса не будут столь очевидными.

В январе 2019 года военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, как «Панцирь-С1» был уничтожен ударным израильским беспилотником SkyStriker. 

Лента

Эксперты объяснили провалы ЗРПК «Панцирь» в Сирии

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