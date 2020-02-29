Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили турецкий конвой

Сегодня, 18:38

Анна Лисова

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Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили турецкий конвой
Фото: Из открытых источников

Турецкий военный конвой был уничтожен при попытке прорваться к городу Саракиб.
Об этом сообщается в Twitter Last Defender. В сообщении указано, что были применены баллистические ракеты ОТРК «Точка», которыми и совершили атаку по турецкому военному конвою.
В уничтоженном конвое находилось 30-40 транспортных средств. Но ни одна военная машина из этого конвоя добраться до пункта назначения не смогла. Войска Башара Асада успешно атаковали турецкий конвой. Предварительно, погибли 18 человек, и 25 военных получили ранения. Погибшие и ранены есть как среди турецких военных, так и среди боевиков.

Видео с места атаки уже попало в Сеть. На опубликованных кадрах видно, что раненых вывозят из региона боевых действий вертолетами. Вертолеты, эвакуировавшие пострадавших и погибших, сирийские правительственные войска атаковать не стали, хотя в этом секторе воздушное пространство закрыто.
Отметим, ранее город Саракиб освободили от террористов официальные правительственные войска Сирии.

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