В США оценили новую тактику российских Ми-28 против американских вертолетов «Апач»

Сегодня, 17:10

Сергей Нилов

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В США оценили новую тактику российских Ми-28 против американских вертолетов «Апач»
Фото: Из открытых источников

Американские СМИ обсуждают новые возможности российского вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник», которые он получает благодаря ракете малой дальности класса «воздух-воздух» Р-74М.

Эксперт издания «The National Interest» Майкл Пек в своем обозрении отмечает, что они могут уничтожить даже F-35 и F-22. Но это, по его мнению, ничто по сравнению с тем, что новое вооружение предоставляет новому вертолету возможности вести борьбу с американскими ударными вертолетами «Апач», пишет Российская газета.

Эксперт выражает восторг тактике из засады. Под этим подразумевается, что спрятавшийся на местности за прикрытием Ми-28НМ сможет поразить ракетным ударом вертолеты, когда те будут пролетать в непосредственной близости от него. Специалист даже называет российские машины убийцами «Апачей».

Ми-28НМ является модернизацией Ми-28 - преемника «летающего танка» Ми-24, о котором заговорили еще во времена холодной войны. Но в данном случае особого внимания заслуживает Р-74M. Это доведенная до совершенства версия ракеты класса «воздух-воздух» (Р-73), радиус действия которой - до 40 км.

Военный эксперт обращает особое внимание на головку самонаведения. Ее, говорит он, невозможно обмануть маневрированием или форсажем. Не действуют в этом случае электронные помехи и тепловые ловушки.

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