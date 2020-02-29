Ученый назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара по России

В случае массивного ядерного удара за пределами США (в том числе по России), его последствия негативно скажутся и на жизни американцев.

Процессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс на страницах издания The Conversation опубликовал статью, в которой рассказал, какие последствия будет иметь запуск тысячи ядерных боеголовок по территориям за пределами США если даже на эту атаку не последует ответа, пишет RT.

По мнению ученого, даже безответный запуск ядерных боеголовок спровоцирует изменение климата, из-за чего в США начнется массовый голод. Он прогнозирует ежегодную смерть от голода в США около 140 тыс человек.

В случае, если США используют весь свой ядерный боезапас, то будет ежегодно умирать из-за произошедших на планете изменений до 5 млн американцев.

Поэтому любая даже безответная атака США на Китай или Россию станет губительной и для американцев.