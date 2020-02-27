Евгений Сатановский напомнил Турции о последствиях 16 войн с Россией

Сегодня, 14:14

Анна Лисова

0

Image
Евгений Сатановский напомнил Турции о последствиях 16 войн с Россией
Фото: Из открытых источников

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал возможность войны между Россией и Турцией.
Он заявил, что Турция не будет иметь от войны с Россией никаких дивидендов. Заявление советника президента Турции Месута Хаккы Джашина о возможности новой войны между РФ и Турцией он считает политической бравадой. Джанин напомнил о 16 войнах между Россией и Турцией, и заявил, что 25 млн мусульман, проживающих в России, станут козырем в руках Анкары, если дойдет до прямого вооруженного конфликта.
Сатановский отметил, что Турция, в реальности, не только не выиграла в войнах с Россией, но и проиграла часть территорий, которые сейчас принадлежат России и Украине.

«Когда-то Турции принадлежали города на юге нынешней России и Украины. Теперь это не турецкая территория. Я бы на месте советника помолчал про эти войны», - сказал Сатановский.

Но если Анкара решиться на войну против России, то ей придется рассчитывать только на свои силы, поскольку, считает политолог, НАТО не будет поддерживать ее в этом, сообщает Политрос.
Эксперт отмечает, что Анкара де-факто начала сирийско-турецкую войну в Идлибе. Но объявить войну России, поддерживающей сирийское правительство, Турция не решиться, уверен Сатановский. По его словам, Анкара еще не забыла удар с Каспийского моря по сирийским территориям пять лет назад. С тех пор вооружение армии РФ еще улучшилось, а Турция растеряла свои военные силы не только в войне на территории Сирии, но и из-за событий в 2016 году, когда в стране была предпринята попытка военного переворота.

Лента

Евгений Сатановский напомнил Турции о последствиях 16 войн с Россией

Сегодня, 14:14

Экс-президент Польши призвал «сотрясти» Запад дружбой с Россией

Сегодня, 10:47

Киев отказался праздновать 9 мая

Сегодня, 08:37

США хотят вернуться к сотрудничеству с РФ в ядерной сфере

Вчера, 13:19

Пентагон признал, что Россия превосходит силы НАТО в регионе Польши и Прибалтийских стран

27-02-2020, 15:43

Пентагон: Россия и Китай «подорвали» конкурентное превосходства США

27-02-2020, 10:14

Суд Гааги принял «крымский» аргумент по делу ЮКОСа

27-02-2020, 09:33

Зеленский подарил Украине новую памятную дату – «День сопротивления Крыма российской оккупации»

26-02-2020, 15:16

В ЕР опровергли слухи о переименовании партии и смене руководства

26-02-2020, 11:03

Против России введены новые и продлены старые санкции

26-02-2020, 08:27

В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

25-02-2020, 18:05

Россию обвинили в «затягивании петли на шее Лукашенко»

25-02-2020, 17:12

«Включая Путина»: сенаторы США требуют ввести новые санкции в отношении руководства РФ

25-02-2020, 08:26

С эсминцем Ross ВМС США в Черное море вошла турецкая подлодка

24-02-2020, 09:07

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

23-02-2020, 08:57

США ужесточили экспортный режим в отношении России

22-02-2020, 15:10

Более ста депутатов Петербурга потребовали от городских властей согласовать марш Немцова

21-02-2020, 18:05

Литва предупредила о возможной отмене упрощенного транзита россиян в Калининград

21-02-2020, 13:42

Постпред Украины в ООН зачитал российскому представителю стихотворение «Хотят ли русские войны»

19-02-2020, 10:17

Бундестаг призвал правительство ФРГ не оскорблять Россию развертыванием войск у ее границ

18-02-2020, 13:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle