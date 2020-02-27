Евгений Сатановский напомнил Турции о последствиях 16 войн с Россией

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал возможность войны между Россией и Турцией.

Он заявил, что Турция не будет иметь от войны с Россией никаких дивидендов. Заявление советника президента Турции Месута Хаккы Джашина о возможности новой войны между РФ и Турцией он считает политической бравадой. Джанин напомнил о 16 войнах между Россией и Турцией, и заявил, что 25 млн мусульман, проживающих в России, станут козырем в руках Анкары, если дойдет до прямого вооруженного конфликта.

Сатановский отметил, что Турция, в реальности, не только не выиграла в войнах с Россией, но и проиграла часть территорий, которые сейчас принадлежат России и Украине.

«Когда-то Турции принадлежали города на юге нынешней России и Украины. Теперь это не турецкая территория. Я бы на месте советника помолчал про эти войны», - сказал Сатановский.

Но если Анкара решиться на войну против России, то ей придется рассчитывать только на свои силы, поскольку, считает политолог, НАТО не будет поддерживать ее в этом, сообщает Политрос.

Эксперт отмечает, что Анкара де-факто начала сирийско-турецкую войну в Идлибе. Но объявить войну России, поддерживающей сирийское правительство, Турция не решиться, уверен Сатановский. По его словам, Анкара еще не забыла удар с Каспийского моря по сирийским территориям пять лет назад. С тех пор вооружение армии РФ еще улучшилось, а Турция растеряла свои военные силы не только в войне на территории Сирии, но и из-за событий в 2016 году, когда в стране была предпринята попытка военного переворота.