США хотят вернуться к сотрудничеству с РФ в ядерной сфере

Конгресс США рассматривает возможность возобновления сотрудничества с РФ в ядерной области. Цель такого взаимодействия – контроль уровня безопасности при работе с ядерными материалами и их хранении.
Эксперты отмечают, что это дало бы Вашингтону более полную информацию о рисках, связанных с вышеуказанными материалами. Не исключается также подготовка российских специалистов, работающих на атомных объектах.
Вместе с тем авторы отмечают беспрецедентное ухудшение политических отношений между государствами, которое делает любое сотрудничество маловероятным, поскольку оно нарушит сразу несколько американских законов, связанных с антироссийскими санкциями.
Напомним, в 2014-м Москва отказалась от услуг США в этой сфере.
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