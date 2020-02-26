США хотят вернуться к сотрудничеству с РФ в ядерной сфере

Конгресс США рассматривает возможность возобновления сотрудничества с РФ в ядерной области. Цель такого взаимодействия – контроль уровня безопасности при работе с ядерными материалами и их хранении.

«В перспективе могут появиться возможности для будущего двустороннего ограниченного сотрудничества в целях содействия повышению безопасности российских ядерных материалов. Такие возможности могли бы включать в себя технические обмены и профессиональную подготовку», – приводит ТАСС выдержку из доклада Главного контрольного управления Конгресса США.

Эксперты отмечают, что это дало бы Вашингтону более полную информацию о рисках, связанных с вышеуказанными материалами. Не исключается также подготовка российских специалистов, работающих на атомных объектах.

Вместе с тем авторы отмечают беспрецедентное ухудшение политических отношений между государствами, которое делает любое сотрудничество маловероятным, поскольку оно нарушит сразу несколько американских законов, связанных с антироссийскими санкциями.

Напомним, в 2014-м Москва отказалась от услуг США в этой сфере.