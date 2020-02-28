Президент Турции вновь пригрозил сирийским правительственным войскам

Сегодня, 09:41

Анна Лисова

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Президент Турции вновь пригрозил сирийским правительственным войскам
Фото: Из открытых источников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкие военные не намерены покидать сирийский Идлиб.
Он подчеркнул, что Анкара освободит и вернет себе наблюдательные посты, которые оказались за линией соприкосновения в этом регионе. По его словам, турецкие военные вытеснят сирийскую армию за посты при любых обстоятельствах.
Большой проблемой для турецких военных в Сирии он назвал то, что они не могут использовать воздушное пространство. Но и эта проблема, по его словам, скоро будет решена.

На съезде правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил, что Турция вынуждена будет применить силу, чтобы очистить зону деэскалации в Идлибе. Он заявил, что Москва не видит риски гуманитарного кризиса в Идлибе.
Ситуация в сирийской провинции Идлиб усугубилась после того как вновь начались активные столкновения между боевиками и правительственными силами. Турецкие военные, совместно с вооруженной оппозицией, осуществили атаку на позиции армии Сирии в Найрабе. Боевики смогли взять контроль над поселением и сразу отбить его сирийским войскам не удалось.

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