Пентагон признал, что Россия превосходит силы НАТО в регионе Польши и Прибалтийских стран

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс признал, что Россия превосходит силы Альянса в регионе Польши и Прибалтийских стран.

Выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил он отметил, что превосходство РФ наблюдается не только касательно географического размещения, но и в численности военного контингента.

Также Уолтерс отметил, что сейчас Прибалтика является одной из самых опасных точек соприкосновения НАТО и РФ если рассматривать возможность конфликта на фоне исторических претензий, пишет ТАСС.

Уолтерс подчеркнул, что сейчас силы НАТО сдерживают Россию. В тоже время военный контингент РФ, размещенный в Западном военном округе и Калининградской области превосходит расположенные в регионе силы НАТО.

Тод Уолтерс также обратил внимание на соотношении сил на западном стратегическом направлении и в Черном море, но и в Арктике. По его мнению, силам НАТО следует продолжить наращивать ресурсы в Арктике, чтобы не упустить свои позиции в этом регионе.