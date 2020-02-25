Пентагон признал, что Россия превосходит силы НАТО в регионе Польши и Прибалтийских стран

Сегодня, 15:43

Анна Лисова

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Пентагон признал, что Россия превосходит силы НАТО в регионе Польши и Прибалтийских стран
Фото: Из открытых источников

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс признал, что Россия превосходит силы Альянса в регионе Польши и Прибалтийских стран.
Выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил он отметил, что превосходство РФ наблюдается не только касательно географического размещения, но и в численности военного контингента.

Также Уолтерс отметил, что сейчас Прибалтика является одной из самых опасных точек соприкосновения НАТО и РФ если рассматривать возможность конфликта на фоне исторических претензий, пишет ТАСС.
Уолтерс подчеркнул, что сейчас силы НАТО сдерживают Россию. В тоже время военный контингент РФ, размещенный в Западном военном округе и Калининградской области превосходит расположенные в регионе силы НАТО.
Тод Уолтерс также обратил внимание на соотношении сил на западном стратегическом направлении и в Черном море, но и в Арктике. По его мнению, силам НАТО следует продолжить наращивать ресурсы в Арктике, чтобы не упустить свои позиции в этом регионе.

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