Постпред Украины в ООН зачитал российскому представителю стихотворение «Хотят ли русские войны»

Украинский постпред Кислица на заседании СБ ООН обрушился с критикой на Россию, в которой якобы не по дням, а по часам растет популярность «диктатора» Сталина. Дипломат даже перешел с мовы на русский язык, чтобы представитель РФ Небензя понял каждое его слово.

Сначала он зачитал часть известного стихотворения «Хотят ли русские войны», а затем заявил, что ответ на этот вопрос будет дан на Параде Победы.

«Когда мы увидим, как выносят портреты Сталина участники парада. Того Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как видим, не из умов. Когда растут как грибы памятники этом диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 30-х годов. Я хочу завершить свое выступление вопросом к российскому представителю: так хотят ли русские войны?», – цитирует Кислицу издание « Громадське ».

Небензя в свою очередь поблагодарил украинского постпреда за цитату и стихотворения Евтушенко и отметил, что пока не знает, чьи портреты вынесут 9 мая в Москве, зато точно знает какие портреты в этот день появятся в Киеве. Да и будет ли вообще в украинской столице парад, посвященный совместной победе над фашизмом, большой вопрос, заключил он.