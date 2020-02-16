Глава украинского МИД допустил войну между Россией и Беларусью

Сегодня, 12:41

Александр Зуев

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Глава украинского МИД допустил войну между Россией и Беларусью

Глава украинского внешнеполитического ведомства Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt предрек тяжелые времена для Беларуси из-за ухудшения отношений с Россией, которые вполне могут закончиться военным конфликтом. 

«Беларусь ожидают тяжелые времена. Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, через которые проходим мы, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше», сказал министр. 

При этом он отметил, что, возможно, и ошибается в своем прогнозе. Тем не менее, чехам он дал совет: если Россия нападет на республику, у нее будет только два выбора. Первый – сохранять спокойствие и проиграть, второй – не откладывая приступать к боевым действиям. 

Комментируя слова украинского министра, член Совфеда Пушков отметил, что Пристайко становится всё больше похож на своего предшественника Климкина – всё та же смесь дешевенькой пропаганды и неумелого маневра с целью столкнуть Минск и Москву.

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Глава украинского МИД допустил войну между Россией и Беларусью

Сегодня, 12:41

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