В Чечне прокомментировали слова премьера Чехии о российской республике

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Ранее чешский премьер Бабиш призвал политиков и СМИ воздержаться от распространенного варианта названия страны (Czechia), которое ассоциируется у него и других людей с названием российской республики – Чечня.
По мнению чеченского министра по нацполитике Умарова, своим заявлением Бабиш решил подыграть западным русофобам. Однако сами чехи вряд ли разделяют опасения своего премьера, отметил он.
При этом он напомнил, что многие сильные мира сего с гордостью рассказывали о дружбе с чеченцами. «Чехами» же этот народ назвали только враги, не сумевшие его завоевать, добавил министр.
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