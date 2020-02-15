В Чечне прокомментировали слова премьера Чехии о российской республике

Сегодня, 12:33

Александр Зуев

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В Чечне прокомментировали слова премьера Чехии о российской республике

Ранее чешский премьер Бабиш призвал политиков и СМИ воздержаться от распространенного варианта названия страны (Czechia), которое ассоциируется у него и других людей с названием российской республики – Чечня. 

По мнению чеченского министра по нацполитике Умарова, своим заявлением Бабиш решил подыграть западным русофобам. Однако сами чехи вряд ли разделяют опасения своего премьера, отметил он. 

«Если премьер-министру претит тот факт, что он и ему подобные могут быть созвучны с понятием "чеченец", я могу его успокоить словами: пусть не переживают. Им очень далеко до чеченцев. Чеченский народ несильно будет переживать, если кому-то неприятно называть себя чеченцами», – приводит слова Умарова РИА Новости

При этом он напомнил, что многие сильные мира сего с гордостью рассказывали о дружбе с чеченцами. «Чехами» же этот народ назвали только враги, не сумевшие его завоевать, добавил министр.

Чечня Чехия премьер-министр

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В Чечне прокомментировали слова премьера Чехии о российской республике

Сегодня, 12:33

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