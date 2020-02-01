Захарова: все ахнули, услышав слова Помпео, адресованные Лаврову

Мария Захарова, представитель МИД РФ, прокомментировала в соцсети встречу Сергея Лаврова с госсекретарем Помпео в Мюнхене. В эти дни там проходит конференция по безопасности.

После встречи, выходя из переговорной, глава Госдепа пожелал российскому министру удачи, что удивило окружающих.

«Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор: "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», – рассказала Мария Захарова.

Как уже сообщалось ранее, Лавров прибыл в Мюнхен во главе делегации РФ. Конференция проходит с 14-го по 16 февраля. Глава МИД планирует провести множество встреч и переговоров. Одной из тем, вынесенных на форум, стала мирная инициатива по урегулированию в Донбассе, над которой работала группа международных экспертов. Однако представителей Киева она не устроила.