Российский посол: в Турции началась «чудовищная антироссийская свистопляска»

Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе привела к всплеску антироссийский настроений в Турции. Поводом послужила гибель турецких военнослужащих в результате удара сирийских войск. Соцсети ежедневно наполняют посты с проклятиями и угрозами в адрес российских дипломатов.

«Посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. "Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" и все такое прочее», – рассказал корреспонденту « Sputnik Турция » российский посол Алексей Ерохов.

По его словам, кровожадность и злоба авторов таких постов у многих в Турции отбивает желание анализировать события и рассуждать логически. Он напомнил, что подобная ситуация в 2015-м привела к трагедии с российским бомбардировщиком в Сирии и к убийству российского посла Карлова.

Ерохов также отдал должное Эрдогану, который в последнее время старается пресекать раздуваемую в соцсетях ненависть к России, и совершенно справедливо в жесткой форме критикует агрессивных пользователей.