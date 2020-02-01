Российский посол: в Турции началась «чудовищная антироссийская свистопляска»

Обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе привела к всплеску антироссийский настроений в Турции. Поводом послужила гибель турецких военнослужащих в результате удара сирийских войск. Соцсети ежедневно наполняют посты с проклятиями и угрозами в адрес российских дипломатов.
По его словам, кровожадность и злоба авторов таких постов у многих в Турции отбивает желание анализировать события и рассуждать логически. Он напомнил, что подобная ситуация в 2015-м привела к трагедии с российским бомбардировщиком в Сирии и к убийству российского посла Карлова.
Ерохов также отдал должное Эрдогану, который в последнее время старается пресекать раздуваемую в соцсетях ненависть к России, и совершенно справедливо в жесткой форме критикует агрессивных пользователей.
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