В Госдуме ответили на предложение Киева обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Сегодня, 15:33

Александр Зуев

0

Image
В Госдуме ответили на предложение Киева обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Накануне руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Арахамия в телеэфире предложил России сделку: Киев возобновляет подачу днепровской воды в Крым, а Москва за это делает уступки в переговорах по Донбассу. По его мнению, это будет «достаточным компромиссом». 

«Сегодня днепровская вода перестала быть мощнейшим фактором шантажа российского Крыма. Да, без сомнения, Крым нуждается в улучшении водоснабжения, но это не та ситуация, когда ради подачи воды российская власть пойдет на политические уступки», – прокомментировал слова Арахамии депутат Госдумы Руслан Бальбек. 

Он сравнил предложение нардепа с запрыгиванием в последний вагон, который уже давно отцепили от поезда. По его словам, российский Крым готов договариваться о поставке воды, но только за деньги и в рамках контракта. А предложение «за уступки» не стало бы рассматриваться даже в 2014 году. 

Если же Киев действительно думает, что Россию можно «прессануть» пресной водой, то пусть гонит вон своих аналитиков – они явно сидят не на своем месте, сказал Бальбек в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Крым вода Украина пркдложение

Лента

В Австралии педофил насиловал девочку в туалете, пока мать пыталась сломать дверь

Сегодня, 17:07

Матвиенко поддержала идею назначать экс-президентов пожизненными сенаторами

Сегодня, 16:10

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры фигуристки

Сегодня, 15:37

В Госдуме ответили на предложение Киева обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Сегодня, 15:33

Австралиец проспал 41 день подряд. Виновато неврологическое расстройство

Сегодня, 14:59

Два российских бизнесмена скончались на вилле в Валенсии

Сегодня, 13:54

Экс-глава УФСИН совершил самоубийство прямо в зале суда

Сегодня, 13:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle