В Госдуме ответили на предложение Киева обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Накануне руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Арахамия в телеэфире предложил России сделку: Киев возобновляет подачу днепровской воды в Крым, а Москва за это делает уступки в переговорах по Донбассу. По его мнению, это будет «достаточным компромиссом».

«Сегодня днепровская вода перестала быть мощнейшим фактором шантажа российского Крыма. Да, без сомнения, Крым нуждается в улучшении водоснабжения, но это не та ситуация, когда ради подачи воды российская власть пойдет на политические уступки», – прокомментировал слова Арахамии депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он сравнил предложение нардепа с запрыгиванием в последний вагон, который уже давно отцепили от поезда. По его словам, российский Крым готов договариваться о поставке воды, но только за деньги и в рамках контракта. А предложение «за уступки» не стало бы рассматриваться даже в 2014 году.

Если же Киев действительно думает, что Россию можно «прессануть» пресной водой, то пусть гонит вон своих аналитиков – они явно сидят не на своем месте, сказал Бальбек в беседе с корреспондентом РИА Новости .