В Венесуэле пострадали 8 журналистов, освещавших возвращение самозванца Гуайдо

Лидера венесуэльской оппозиции, решившего вернуться в Каракас, встретили на родине не слишком приветливо. В аэропорту на его свиту и журналистов напали неизвестные. Республиканский профсоюз печатников назвал их «агрессивно настроенными гражданами».

Ни один из нападавших задержан не был, личности их не установлены. Тем не менее, профсоюз в своем сообщении обвинил в провокации существующие власти во главе с Мадуро, пишет ТАСС .

Согласно информации местных СМИ, пострадали как минимум 8 журналистов, некоторые получили серьезные травмы, кроме того, злоумышленники разбили их аппаратуру.

Сам же Гуайдо, обратившийся к единомышленникам, заявил, что в ближайшее время давление на режим Мадуро усилится.

Напомним, глава оппозиции нарушил запрет Верховного суда Венесуэлы и покинул стану в середине января. В ходе своего турне он побывал в Европе, Канаде и США, где заручился поддержкой властей.