В Венесуэле пострадали 8 журналистов, освещавших возвращение самозванца Гуайдо

Сегодня, 10:23

Александр Зуев

0

Image
В Венесуэле пострадали 8 журналистов, освещавших возвращение самозванца Гуайдо

Лидера венесуэльской оппозиции, решившего вернуться в Каракас, встретили на родине не слишком приветливо. В аэропорту на его свиту и журналистов напали неизвестные. Республиканский профсоюз печатников назвал их «агрессивно настроенными гражданами». 

Ни один из нападавших задержан не был, личности их не установлены. Тем не менее, профсоюз в своем сообщении обвинил в провокации существующие власти во главе с Мадуро, пишет ТАСС

Согласно информации местных СМИ, пострадали как минимум 8 журналистов, некоторые получили серьезные травмы, кроме того, злоумышленники разбили их аппаратуру. 

Сам же Гуайдо, обратившийся к единомышленникам, заявил, что в ближайшее время давление на режим Мадуро усилится. 

Напомним, глава оппозиции нарушил запрет Верховного суда Венесуэлы и покинул стану в середине января. В ходе своего турне он побывал в Европе, Канаде и США, где заручился поддержкой властей.

Венесуэла Гуайдо журналисты

Лента

Эрдоган снова назвал боевиков мирными гражданами и пообещал выбить сирийские войска из Идлиба

Сегодня, 12:50

Xiaomi выпустила антишпионский детектор за $14

Сегодня, 12:41

В NASA объявили набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Сегодня, 12:24

В Мытищах в обычной квартире обнаружены пулеметы автоматы и гранаты

Сегодня, 12:20

В почтовом отделении Амстердама друг за другом взорвались две бандероли

Сегодня, 11:43

Минобороны Украины впервые обнародовало данные о потерях в бронетехнике

Сегодня, 11:10

Названы полезные продукты для слизистой оболочки кишечника

Сегодня, 10:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle