США пригрозили «Роснефти» санкциями за «аморальную» поддержку Мадуро

В Белом доме осудили действия «Роснефти», помогающей венесуэльским властям продавать на мировом рынке добываемую в стране нефть. По мнению советника Трампа по нацбезопасности О`Брайена, такая деятельность российской компании продлевает срок нахождения у власти диктаторского режима Мадуро и увеличивает страдания народа Венесуэлы.

«Думаю, мы внимательно это изучим в ближайшие несколько недель. Мы даем русским и компании «Роснефть» понять, что их поддержка Мадуро – не просто бизнес-решение, но это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы. Поэтому, думаю, мы увидим некоторые действия либо добровольные со стороны компании, либо США предпримут действия в ближайшем будущем», – цитирует советника « РИА Новости ».

Ранее в Госдепе заявили, что экономическая поддержка режима Мадуро является одним их звеньев российской внешней политики, направленной против Соединенных Штатов. В «Роснефти» все обвинения в свой адрес отвергли, обвинив в свою очередь Вашингтон в лицемерии: заявив о блокаде Венесуэлы, администрация США, тем не менее, продолжает выборочно продлевать лицензии американским нефтяным компаниям, работающим с Каракасом.