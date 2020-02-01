Помпео признал, что отобрать у России Крым невозможно

Сегодня, 07:45

Александр Зуев

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Помпео признал, что отобрать у России Крым невозможно

Украинское издание «Новое время» опубликовало обширный аналитический материал, посвященный визиту в Киев госсекретаря США Помпео. В частности, там описывается встреча главы Госдепа с крымско-татарской активисткой Джапаровой, которая попросила высокого гостя оказать содействие в организации в Вашингтоне специальной конференции по крымскому вопросу. 

Присутствующие на закрытой встрече политики рассказали изданию, что после просьбы активистки Помпео слегка «заскучал», давая понять, что у его ведомства есть дела поважнее, чем эта бесполезная конференция. 

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», – отметил госсекретарь.

Напомним, Помпео посетил Киев в конце января в ходе своего делового турне по республикам постсоветского пространства.

УКраина Майк Помпео Крым

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Помпео признал, что отобрать у России Крым невозможно

Сегодня, 07:45

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