Французский посол в Киеве осудил политику, направленную на изоляцию России

В интервью украинскому изданию «Громадьске » посол Франции в Киеве назвал тактику западных стран по изоляции России неэффективной и бесполезной, которая за 6 лет не принесла практически никаких результатов.

«Попытки установить изоляцию России не были хорошей тактикой и стратегией», – сказал посол Этьен де Понсен.

По его словам, одной из причин, по которой Макрон инициировал встречу с Путиным, стал застой в деле урегулирования в Донбассе. Нормандский формат годами не собирался, прогресс в решении этого вопроса полностью отсутствовал. Французский президент попытался восстановить доверие общественности к «четверке», но без участия России этого сделать невозможно.

При этом де Понсен заверил издание, что переговоры с Москвой ведутся с прежних позиций, основанных на неделимости украинских территорий и независимости страны. Однако пытаться ставить Россию в «угол», как нерадивого ученика – занятие бесполезное, не имеющее смысла, отметил дипломат, добавив, что с россиянами «надо вести диалог».