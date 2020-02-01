Французский посол в Киеве осудил политику, направленную на изоляцию России

Сегодня, 16:22

Александр Зуев

0

Image
Французский посол в Киеве осудил политику, направленную на изоляцию России

В интервью украинскому изданию «Громадьске» посол Франции в Киеве назвал тактику западных стран по изоляции России неэффективной и бесполезной, которая за 6 лет не принесла практически никаких результатов. 

«Попытки установить изоляцию России не были хорошей тактикой и стратегией», – сказал посол Этьен де Понсен.

По его словам, одной из причин, по которой Макрон инициировал встречу с Путиным, стал застой в деле урегулирования в Донбассе. Нормандский формат годами не собирался, прогресс в решении этого вопроса полностью отсутствовал. Французский президент попытался восстановить доверие общественности к «четверке», но без участия России этого сделать невозможно. 

При этом де Понсен заверил издание, что переговоры с Москвой ведутся с прежних позиций, основанных на неделимости украинских территорий и независимости страны. Однако пытаться ставить Россию в «угол», как нерадивого ученика – занятие бесполезное, не имеющее смысла, отметил дипломат, добавив, что с россиянами «надо вести диалог».

Украина посол Франции Россия диалог

Лента

 Обнародован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

Сегодня, 18:57

В Сирии «Белые каски» завершили съемку фейкового фильма о химатаке

Сегодня, 17:40

Тела молодых влюбленных обнаружены в московской квартире

Сегодня, 16:58

Французский посол в Киеве осудил политику, направленную на изоляцию России

Сегодня, 16:22

Норвежские власти не пустили в страну ансамбль Северного флота России

Сегодня, 15:44

Опубликованы цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20

Сегодня, 15:25

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Сегодня, 15:21

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle