Кремль отреагировал на визит Помпео в Беларусь

Сегодня, 16:10

Александр Зуев

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Кремль отреагировал на визит Помпео в Беларусь

Визит госсекретаря Помпео в Минск – суверенное дело Беларуси, при этом о быстром сближении двух стран на данном этапе говорить преждевременно. Тем более что, по словам главы Госдепа, США пока не готовы к снятию санкций с Минска, и ждут от него прогресса в деле защиты прав человека. 

«Вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении Беларуси и США. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений», – цитирует «Sputnik Беларусь» представителя Кремля Дмитрия Пескова, отвечавшего на вопросы журналистов. 

Он также отметил, что у России с Беларусью свои отношения, союзнические и очень близкие. Есть и проблемные вопросы, которые в данный момент обсуждаются. 

Помпео посетил Минск в субботу. Кроме прочего на встрече с Лукашенко он предложил обеспечить республику американской нефтью по «конкурентным ценам». Причем госсекретарь пообещал поставлять в Беларусь столько нефти, сколько потребуется для удовлетворения абсолютно всех потребностей государства. «Наши производители к этому готовы», – отметил он.

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