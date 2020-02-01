Глава МИД Польши: мы выиграли исторический спор с Россией

Российское руководство попыталось навязать Польше свое видение исторических событий, но Варшава выиграла у Москвы этот жесткий спор. Теперь пришло время устанавливать с Россией конструктивные отношения.

Вывод о «победе» глава польского МИДа сделал из выступления Владимира Путина в Израиле, которое не показалось ему «антипольским».

«Выступление президента Владимира Путина в Яд Вашем (во время всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме) было как-то не особенно антипольским», – цитирует РИА Новости польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича.

Сегодня, по его словам, нужно думать о завершении спора. Необходимо «успокоить эмоции» и перейти к нормализации двухсторонних отношений. Ведь несмотря на различия, «мы остаемся соседями», добавил министр.

Ранее путин заявил, что у России имеются документы, доказывающие, что польские власти накануне войны вели переговоры с гитлеровской Германией, и фактически вступили с ней в сговор.