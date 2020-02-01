Глава МИД Польши: мы выиграли исторический спор с Россией

Сегодня, 12:59

Александр Зуев

0

Image
Глава МИД Польши: мы выиграли исторический спор с Россией

Российское руководство попыталось навязать Польше свое видение исторических событий, но Варшава выиграла у Москвы этот жесткий спор. Теперь пришло время устанавливать с Россией конструктивные отношения. 

Вывод о «победе» глава польского МИДа сделал из выступления Владимира Путина в Израиле, которое не показалось ему «антипольским». 

«Выступление президента Владимира Путина в Яд Вашем (во время всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме) было как-то не особенно антипольским», – цитирует РИА Новости польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича. 

Сегодня, по его словам, нужно думать о завершении спора. Необходимо «успокоить эмоции» и перейти к нормализации двухсторонних отношений. Ведь несмотря на различия, «мы остаемся соседями», добавил министр. 

Ранее путин заявил, что у России имеются документы, доказывающие, что польские власти накануне войны вели переговоры с гитлеровской Германией, и фактически вступили с ней в сговор.

Польша МИД Россия исторический спор

Лента

В Петербурге мужчина избил и изнасиловал жену на глазах у малолетних детей

Сегодня, 13:59

В Подмосковье врачи удалили у новорожденного килограммовую опухоль

Сегодня, 13:31

Основательница «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что у нее рак

Сегодня, 13:11

В Петербурге мужчина насиловал жену на глазах детей

Сегодня, 13:08

Глава МИД Польши: мы выиграли исторический спор с Россией

Сегодня, 12:59

В Москве подростки угнали машину и врезались в здание ГУ МВД

Сегодня, 12:22

В Казахстане задержана группа экстремистов, готовившая теракты

Сегодня, 11:54

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle