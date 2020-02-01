Савченко: президент сдает Украину во внешнее управление

Сегодня, 08:32

Александр Зуев

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Савченко: президент сдает Украину во внешнее управление

Зеленский повел Украину совсем не тем путем, который обещал не выборах, у власти в стране находится «болото», не способное мыслить самостоятельно. В итоге управление страной осуществляется извне, а украинцы перестают верить своему президенту. 

«Я понимаю, что власть идет не туда, что власть сдает Украину под внешнее влияние и управление», – сказала бывший депутат Рады Надежда Савченко в эфире канала ZIK

Она также призвала граждан на следующих выборах не повторять ошибок, не доверяться «эмоциям и смеху», а руководствоваться «исключительно разумом». 

Ранее, в январе текущего года, Савченко заявила, что Украину уничтожает вовсе не война в Донбассе, а продолжающийся в Киеве процесс гниения, подстегиваемый коррупцией, борьба с которой осталась на бумаге. Экс-депутат добавила тогда, что страной должен управлять авторитарный режим.

Украина Надежда Савченко Владимир Зеленский

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Савченко: президент сдает Украину во внешнее управление

Сегодня, 08:32

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