Зеленский повел Украину совсем не тем путем, который обещал не выборах, у власти в стране находится «болото», не способное мыслить самостоятельно. В итоге управление страной осуществляется извне, а украинцы перестают верить своему президенту.

«Я понимаю, что власть идет не туда, что власть сдает Украину под внешнее влияние и управление», – сказала бывший депутат Рады Надежда Савченко в эфире канала ZIK

Она также призвала граждан на следующих выборах не повторять ошибок, не доверяться «эмоциям и смеху», а руководствоваться «исключительно разумом».

Ранее, в январе текущего года, Савченко заявила, что Украину уничтожает вовсе не война в Донбассе, а продолжающийся в Киеве процесс гниения, подстегиваемый коррупцией, борьба с которой осталась на бумаге. Экс-депутат добавила тогда, что страной должен управлять авторитарный режим.