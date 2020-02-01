«Без мозгов и совести. Цена символическая»: Тимошенко выставила на продажу «Слуг народа»

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко разместила в Facebook объявление об оптовой «продаже» партии Зеленского «Слуги народа», представители которой периодически удивляют народ новыми циничными заявлениями. Казалось бы, «новые лица» уже достигли дна в своей деятельности, ан нет – каждый раз они умудряются открывать «новые глубинные горизонты», отмечает депутат Рады.
Этот пост политика стал ответом Евгению Брагару, депутату ВР, который посоветовал пенсионерке, пожаловавшейся на нехватку денег для оплаты услуг ЖКХ, продать собаку и «спокойно оплатить» выставленный счет.
Стыд и позор, говорится в комментарии Тимошенко. Она отметила также, что вырученных за партию денег не хватит на погашение долгов Украины, зато страна избавится от невежества и цинизма команды Зеленского.
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