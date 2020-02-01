«Без мозгов и совести. Цена символическая»: Тимошенко выставила на продажу «Слуг народа»

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко разместила в Facebook объявление об оптовой «продаже» партии Зеленского «Слуги народа», представители которой периодически удивляют народ новыми циничными заявлениями. Казалось бы, «новые лица» уже достигли дна в своей деятельности, ан нет – каждый раз они умудряются открывать «новые глубинные горизонты», отмечает депутат Рады.

«У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы – без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая», – написала Тимошенко.

Этот пост политика стал ответом Евгению Брагару, депутату ВР, который посоветовал пенсионерке, пожаловавшейся на нехватку денег для оплаты услуг ЖКХ, продать собаку и «спокойно оплатить» выставленный счет.

Стыд и позор, говорится в комментарии Тимошенко. Она отметила также, что вырученных за партию денег не хватит на погашение долгов Украины, зато страна избавится от невежества и цинизма команды Зеленского.