«Без мозгов и совести. Цена символическая»: Тимошенко выставила на продажу «Слуг народа»

Сегодня, 09:32

Александр Зуев

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«Без мозгов и совести. Цена символическая»: Тимошенко выставила на продажу «Слуг народа»

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко разместила в Facebook объявление об оптовой «продаже» партии Зеленского «Слуги народа», представители которой периодически удивляют народ новыми циничными заявлениями. Казалось бы, «новые лица» уже достигли дна в своей деятельности, ан нет – каждый раз они умудряются открывать «новые глубинные горизонты», отмечает депутат Рады. 

«У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы – без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая», – написала Тимошенко. 

Этот пост политика стал ответом Евгению Брагару, депутату ВР, который посоветовал пенсионерке, пожаловавшейся на нехватку денег для оплаты услуг ЖКХ, продать собаку и «спокойно оплатить» выставленный счет. 

Стыд и позор, говорится в комментарии Тимошенко. Она отметила также, что вырученных за партию денег не хватит на погашение долгов Украины, зато страна избавится от невежества и цинизма команды Зеленского.

Украина Юлия Тимошенко Слуги народа

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