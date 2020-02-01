Польша заявила о «безоговорочном» праве на репарации. В России ответили

Накануне польский МИД заявил о безусловном праве страны требовать от Москвы возмещения ущерба, нанесенного ей во время Второй мировой и последующей «оккупации». Ведомство утверждает, что Польша по вине Красной армии потеряла вовремя войны сотни тысяч своих граждан.
Представитель МИД РФ Захарова, комментируя заявление, порекомендовала Варшаве прекратить «шаромыжничать».
В Госдуме также указали на абсурдность и циничность требования польских властей. Там подчеркнули, что если сопоставить количество погибших при освобождении Польши советских и польских солдат, то станет очевидным, кто и кому должен выплачивать репарации.
Польские власти, встав в ряды антироссийского фронта, осознанно игнорируют очевидные исторические факты, тем самым превращая историю в заложницу нечистоплотных политиков, отметили законодатели.
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