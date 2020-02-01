Польша заявила о «безоговорочном» праве на репарации. В России ответили

Накануне польский МИД заявил о безусловном праве страны требовать от Москвы возмещения ущерба, нанесенного ей во время Второй мировой и последующей «оккупации». Ведомство утверждает, что Польша по вине Красной армии потеряла вовремя войны сотни тысяч своих граждан.

Представитель МИД РФ Захарова, комментируя заявление, порекомендовала Варшаве прекратить «шаромыжничать».

«Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своим дипломатам об этимологии слова», – цитирует Захарову РИА Новости

В Госдуме также указали на абсурдность и циничность требования польских властей. Там подчеркнули, что если сопоставить количество погибших при освобождении Польши советских и польских солдат, то станет очевидным, кто и кому должен выплачивать репарации.

Польские власти, встав в ряды антироссийского фронта, осознанно игнорируют очевидные исторические факты, тем самым превращая историю в заложницу нечистоплотных политиков, отметили законодатели.