«Ъ»: Грузия откажется принять саммит СЕ, если в нем будет участвовать Лавров

В Тбилиси допустили, что могут обратиться в Совет Европы (СЕ) с просьбой перенести очередной министерский саммит организации из Грузии в Страсбург, если в нем будет участвовать Сергей Лавров, сообщает «Коммерсантъ ».

Дело в том, что согласно грузинскому законодательству, официальные лица, посещавшие «оккупированные автономии» (Абхазию либо Ю. Осетию) без разрешения Тбилиси, не могут въехать на территорию Грузии.

Ранее президент Зурабишвили заявила, что Тбилиси готов выполнить свои обязательства и принять российскую делегацию, приглашенную на мероприятие СЕ, хотя это решение будет «очень непростым» для грузинского народа.

Оппозиционеры уже пообещали встретит Сергея Лаврова массовыми манифестациями и акциями протеста. Саммит СЕ должен пройти в Грузии в мае текущего года.