Великобритания сегодня проводит свой последний день в составе ЕС

Сегодня, 31 января 2020 года, последний день Великобритании в составе Евросоюза. Объединенное королевство было членом ЕС ровно 47 лет и один месяц. С февраля Британия перестанет принимать участие в работе союза.

Часы, проецируемые на здание резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, уже начали отсчитывать время до Brexit, передает Интерфакс. Объединенное королевство выйдет из состава ЕС 31 января в 23.01 по времени Лондона - 1 февраля в 02.01 по времени Москвы.

В честь этого важного события в истории страны премьер Великобритании Борис Джонсон выступит перед нацией с торжественной речью. Ранее Банк Британии отчеканил памятные монеты номиналом 50 пенсов, на которых выбита дата Brexit. Из них в обращение поступили около 3 миллионов.

За время существования Евросоюза это первый выход из его состава столь крупного «игрока». Ранее ЕС покинули три территории - принадлежащий Франции Алжир, французская карибская территория и остров Сент-Бартс.

После выхода Великобритании из состава ЕС в нем останутся 27 стран.

Напомним, референдум по Brexit состоялся в июне 2016 года. Тогда 51,6 процента британцев высказались за то, чтобы покинуть состав ЕС. Предполагалось, что выход состоится 29 марта минувшего года, но к тому времени официальные Лондон и Брюссель не смогли согласовать условия выхода.

Переговорный процесс стартовал с опозданием - только в марте 2017-ого. Из-за провала с согласованием сделки пост Премьера покинула Тереза Мэй. На смену ей пришел Борис Джонсон. И только осенью 2019-ого Лондон и Брюссель смогли договориться. В декабре новым составом британского парламента сделка была одобрена, после чего ее завизировала королева, а 29 января ратифицировал парламент ЕС.