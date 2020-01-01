Госдеп: украинский газовый транзит является фактором сдерживания «агрессивной» России

К визиту госсекретаря Помпео на Украину Госдеп распространил комментарии в которых заявил о поддержке усилий Киева, старающегося вырваться из энергозависимости от доминирующей России. Одним из актов такой поддержки ведомство назвало введенные администрацией США санкции в отношении «Северного потока-2».

«Этот шаг подчеркивает поддержку Вашингтоном сохранения транзита газа через Украину – стратегического сдерживающего (фактора) против дальнейшей российской агрессии», – приводит РИА Новости заявление Госдепа.

Говоря об агрессии в отношении Украины США, как всегда, имеют в виду воссоединение Крыма с РФ и конфликт в Донбассе.

Помпео в настоящее время находится в Киеве. На пятницу у него запланирована встреча с Зеленским. Перед тем как отправиться на Украину, госсекретарь побывал в Лондоне, где провел переговоры с премьером Джонсоном.