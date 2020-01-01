Парламент Шотландии отказался снимать флаг Евросоюза после Brexit

Сегодня, 16:38

Александр Зуев

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Парламент Шотландии отказался снимать флаг Евросоюза после Brexit

Шотландские парламентарии, большая часть которых проголосовала за продолжение членства в Евросоюзе, отказались спускать флаг ЕС, несмотря на то, что Лондон и Брюссель окончательно оформили «развод». 

По данным ресурса Euractiv, флаг должен быть снят в пятницу в 23:00. Однако в парламенте по этому поводу разгорелась дискуссия. Вопрос решили поставить на голосование. Большинство (63 против 54-х) высказались за оставление полотнища на прежнем месте. 

«Флаги не должны становиться политическим вопросом, они лишь отражают наше отношение к Brexit», – предупредил присутствующих председательствующий на заседании Кен Макинтош. 

Напомним, официально Великобритания будет находиться в составе ЕС по 31 января включительно. Затем начнется переходный период (до гонца текущего года), в течение которого должны быть урегулированы торгово-экономические отношения со странами континентальной Европы.

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