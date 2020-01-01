В Крыму назвали новые американские санкции «внешнеполитическим маразмом»

«Ковбойская тактика» США во внешнеполитической деятельности лишь нагнетает международную напряженность и в итоге поссорит Вашингтон со всем миром. Таким образом в Крыму прокомментировали новые американские санкции.

«Американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром», – цитирует РИА Новости главу рабочей группы по международным вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

Он отметил также, что поведение американцев в настоящее время сильно отличается от поведения их европейских союзников. Последних обуревают сомнения, и они продлевают антироссийские санкции «по инерции», не выискивая предлогов для расширения черных списков.

России же не следует обращать внимания на очередной приступ «внешнеполитического маразма», которому подвергнута администрация США.

Напомним, накануне США ввели новый индивидуальные ограничения в отношении 8-ми россиян, а также против компании, занимающейся ж/д перевозками в Крым по мосту через Керченский пролив.