В Вашингтоне упрекнули Нетаньяху за дружбу с Путиным, который поддерживает Иран

Сегодня, 13:26

Александр Зуев

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В Вашингтоне упрекнули Нетаньяху за дружбу с Путиным, который поддерживает Иран

Израиль, хочет он того или нет, помогает Тегерану укреплять свои позиции на Ближнем Востоке, поддерживая дружбу с Россией и отказываясь принимать против нее санкции. Мало того, израильтяне продолжают сотрудничество с россиянами в сфере новейших технологий и кибербезопасности, тогда как именно Россия представляет собой одну из самых больших угроз в этой области. 

«Путин может прийти в "Яд Вашем" (мемориальный комплекс истории холокоста) и позиционировать себя как друга, который сочувствует Израилю, однако в то же время продолжать каждый день подрывать безопасность Израиля, поддерживая Иран», – сказал израильскому изданию Globes бывший советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер. 

Он отметил, что Нетаньяху поддерживает столь близкие отношения с Путиным, видимо, из-за опасения, что США в скором времени откажутся от участия в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, поскольку начали постепенно выводить войска из региона. Но это неправда, Вашингтон будет всегда помогать свои союзникам, заявил Макмастер. 

Однако просить помощи в борьбе с Ираном и одновременно помогать врагам США – это совсем другое дело, добавил он.

США Макмастер Израиль Россия

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