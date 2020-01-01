В Вашингтоне упрекнули Нетаньяху за дружбу с Путиным, который поддерживает Иран

Израиль, хочет он того или нет, помогает Тегерану укреплять свои позиции на Ближнем Востоке, поддерживая дружбу с Россией и отказываясь принимать против нее санкции. Мало того, израильтяне продолжают сотрудничество с россиянами в сфере новейших технологий и кибербезопасности, тогда как именно Россия представляет собой одну из самых больших угроз в этой области.

«Путин может прийти в "Яд Вашем" (мемориальный комплекс истории холокоста) и позиционировать себя как друга, который сочувствует Израилю, однако в то же время продолжать каждый день подрывать безопасность Израиля, поддерживая Иран», – сказал израильскому изданию Globes бывший советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер.

Он отметил, что Нетаньяху поддерживает столь близкие отношения с Путиным, видимо, из-за опасения, что США в скором времени откажутся от участия в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, поскольку начали постепенно выводить войска из региона. Но это неправда, Вашингтон будет всегда помогать свои союзникам, заявил Макмастер.

Однако просить помощи в борьбе с Ираном и одновременно помогать врагам США – это совсем другое дело, добавил он.