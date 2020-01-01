СМИ узнали о планах Трампа предложить Израилю Иорданскую долину в обмен на мир

СМИ узнали о плане президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои осведомленные источники информации, он предполагает суверенитет Израиля над большей частью реки Иордан. Фактически это означает, что Иорданская долина уже не будет принадлежать частично признанному государству Палестина.

Такой вариант развития событий явно не устраивает палестинских лидеров, отмечает газета, невзирая на предложение главы Белого дома по финансированию в размере 50 миллиардов долларов.

План Трампа с новыми предполагаемыми границами Израиля должны обнародовать уже сегодня.

Это подтверждают источники другого издания - The Jerusalem Post. В соответствии с информацией, которая есть в их распоряжении, страна должна будет передать территории на Западном берегу реки Иордан. Границы должны пройти так, чтобы у нее в результате оказалось минимум так называемого неизральского населения. Палестинцы же должны получить возможность жить обособленно в демилитаризованной стране.

Напомним, что часть Западного берега реки Иордан - это территория государства Палестина, которое считается частично признанным.

В конце 2016 года Собез ООН принял резолюцию, в которой значилось требование прекратить поселения на территории, но уже буквально в следующем году Израиль развернул там масштабное строительство. И США поселения Израиля признали законными.