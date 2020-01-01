Вновь выставил себя идиотом: в Киеве раскритиковали выступление Зеленского в Польше

Сегодня, 08:12

Александр Зуев

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Вновь выставил себя идиотом: в Киеве раскритиковали выступление Зеленского в Польше

На прошедшем в Польше мероприятии, посвященном 75-летию освобождения заключенных концлагеря Освенцим, Зеленский обвинил «тоталитарный режим» СССР в причастности к развязыванию Второй мировой. По его словам, именно сговор Москвы и Берлина запустил маховик мировой войны и, как следствие, Холокоста. Зеленский также заявил, что Освенцим «освободили украинцы», воевавшие в Красной Армии. 

«Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учетом того, что произносить её должен еврей и внук ветерана ВОВ. Зеленский читал с запинками, явно видел текст впервые и, по-моему, не всегда понимал, о чем это он вообще вещает. По итогу, закономерно выставил себя идиотом», – написал в «Фейсбуке» политолог и директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. 

Причем президент Украины умудрился выставить себя в таком качестве в третий раз в течение одной недели, совершив за это время 3 визита в разные страны, добавил эксперт. 

Ранее Варшава обвинила Москву в «неверной» трактовке исторических фактов, и приписывании Красной Армии преувеличенной роли в освобождении Освенцима и всей Польши.

Владимир Зеленский Польша Освнцим освобождение

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