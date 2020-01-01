Вновь выставил себя идиотом: в Киеве раскритиковали выступление Зеленского в Польше

На прошедшем в Польше мероприятии, посвященном 75-летию освобождения заключенных концлагеря Освенцим, Зеленский обвинил «тоталитарный режим» СССР в причастности к развязыванию Второй мировой. По его словам, именно сговор Москвы и Берлина запустил маховик мировой войны и, как следствие, Холокоста. Зеленский также заявил, что Освенцим «освободили украинцы», воевавшие в Красной Армии.
Причем президент Украины умудрился выставить себя в таком качестве в третий раз в течение одной недели, совершив за это время 3 визита в разные страны, добавил эксперт.
Ранее Варшава обвинила Москву в «неверной» трактовке исторических фактов, и приписывании Красной Армии преувеличенной роли в освобождении Освенцима и всей Польши.
Комментировать