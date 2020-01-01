Китай обошел Россию по объемам продаж оружия

Китай обошел по объемам производства и продаж оружия Россию, заняв второе место в рейтинге стран-лидеров производства и продаж вооружения.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

До этого Китай ни разу не был в тройке лидеров этого рейтинга, поскольку эксперты ранее не имели достаточно данных, чтобы проанализировать, сколько эта страна производит и продает вооружения. Но после выхода на биржу 4 крупнейших китайских оружейных фирм данные были раскрыты. В итоге эксперты учли в рейтинге показатели за 2015-2017 годы, пишет Коммерсантъ.

Так, суммарный объем продаж вооружения четырех компаний из Китая в 2017 году составил 54,1 млрд долларов. США за этот период продали оружия на 226,6 млрд долларов. Россия же в рейтинге заняла третье место с показателем в 37,7 млрд долларов.

При этом эксперты считают, что данные по Китаю могут быть занижены, поскольку все показатели Китая еще до сих пор не открыты.

В докладе указано, что китайские оружейники производят технику в узкоспециализированном сегменте — например, самолеты и авионику. При этом западные оружейные компании предлагают широкого спектра: от космических аппаратов до кораблей.

За период с 2014 по 2018 годы мировая торговля оружием выросла на 7,8% если сравнивать с периодом 2009-2013 годов. В лидеры по мировому экспорту оружия вышли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Эти страны обеспечили 75% объема мирового экспорта вооружений.

Интересно, что по данным за 2018 год Россия впервые не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам. На оборону РФ в 2018 году потратила 61,4 млрд долларов. В тоже время общемировые военные расходы в 2018 году выросли на 2,6% в сравнении с 2017 годом.