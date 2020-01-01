Американские эксперты высоко оценили боевую эффективность советского вертолета Ми-24

Произведенный в СССР ударный вертолет Ми-24, который в странах Запада получил неофициальное название «Крокодил», был высоко оценен экспертами американского военного издания The Aviationist. В своей публикации они назвали его высокоэффективной оружейной системой, которая с течением времени не утратила актуальности, сообщает Лента.Ру.

Вертолет Ми-24 активно использовался в ходе войны в Афганистане с 1979 по 1989 годы. Он был настолько эффективен в боях, что уничтожить его могли только зенитно-ракетные комплексы «Стингер», которые Штаты тогда активно поставляли талибам. Американские спецслужбы еще в те времена признали угрозу, которую представляли собой ударные вертолеты.

В данный момент США продолжают активно использовать поставленные из Болгарии «Крокодилы» как тренажеры - в качестве вертолетов потенциального противника.

Ми-24 первый советский и второй в мире после АН-1 «Кобра» специализированный боевой вертолетом. Он много раз модифицировался и экспортировался во многие государства. Сейчас советский вертолет Ми-24 продолжает оставаться на вооружении 48 стран мира.



