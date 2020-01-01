Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Сегодня, 13:39

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Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Американские военные готовятся к самым масштабным за последние четверть века учениям. Стартуют они на территории Европы уже в феврале нынешнего года и продлятся по июль включительно. Пять месяцев кряду американцы будут отрабатывать и оттачивать свои действия в ходе ведения «войны будущего» на границе с Россией.

Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года». Противник не указывается, но учитывая, что отработка будет проходить на границе с РФ, не сложно догадаться.

США в этих тактических учениях намерены использовать новейшую технику и экспериментальную стратегию. В названные выше страны будут доставлены более сотни летательных аппаратов, 50 американских танков и 14 танках Abrams комплексов активной защиты Trophy, а также БМП.

Отработка «войны 2028 года» будет проходить не только на суше и на воде, но и в космосе, а также в киберпространстве.

Вместе с американцами в учениях примут участие военнослужащие Польши, Италии, Испании.

«Такие масштабные учения серьезно накалят обстановку. Следует учитывать, что основные мероприятия пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии, которые не только граничат с РФ, но и отличаются недружественным отношением к нашей стране», - прокомментировал последствия будущих учений в интервью газете «Известия» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Сейчас многие эксперты проводят параллели между будущей отработкой и учениями НАТО Able Archer в 1983 году. Тогда такое большое количество техники заставило СССР привести свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.

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