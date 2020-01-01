Принц Чарльз выразил намерение посетить Иран

Наследник британской королевы принц Чарльз сообщил журналистам о намерении посетить Тегеран, поскольку всегда уважал эту страну, внесшую большой вклад в мировую культуру. Ранее в интернете появился ролик, на котором видно, как принц в Иерусалиме здоровается с политиками и первыми лицами различных стран. Однако, когда очередь дошла до вице-президента США Пенса, он проходит мимо и пожимает руку главе Израиля Нетаньяху.

«На протяжении многих веков Иран играл столь значимую роль в мире и внес большой вклад в культуру, поэзию, искусство. По-настоящему выдающиеся люди. Я всегда был очарован исламской культурой, архитектурой и ремесленничеством», – цитирует принца Чарльза Sunday Times

По словам наследника престола, он всегда старается объединить людей. На вопрос журналиста, считает ли он себя миротворцем, Чарльз ответил: «Я стараюсь. Конечно, я предпочел бы быть миротворцем».

Напомним, недавно спецпредставитель Госдепа по Ирану Хук рассказал о мерах, предпринимаемых Вашингтоном для еще более жесткой дипломатической изоляции Тегерана.