Обама советовал сенаторам держать «фашиста» Трампа подальше от Белого дома

В США в начале марта выйдет 4-серийный документальный фильм о Хиллари Клинтон и перипетиях президентской предвыборной гонки 2016 года. В фильм вошло интервью с членом сената Тимом Кейном (Демократическая партия), который рассказал о телефонном разговоре с тогдашним президентом Бараком Обамой.

«Президент Обама позвонил мне вчера вечером и сказал: "Тим, помни, сейчас не время быть пуристом. Вы должны держать этого фашиста (Дональда Трампа) подальше от Белого дома"», – цитирует сенатора NBC News

Клинтон согласилась с характеристикой Трампа, и, «прижав руки к груди», сказала: «Действительно это так, доля нашей ответственности огромна».

В полном объеме фильм будет доступен американским пользователям 6 марта. В основном, лента рассказывает о политической карьере Хиллари – от юности до тех времен, когда она приобрела национальную известность.