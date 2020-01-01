Обама советовал сенаторам держать «фашиста» Трампа подальше от Белого дома

В США в начале марта выйдет 4-серийный документальный фильм о Хиллари Клинтон и перипетиях президентской предвыборной гонки 2016 года. В фильм вошло интервью с членом сената Тимом Кейном (Демократическая партия), который рассказал о телефонном разговоре с тогдашним президентом Бараком Обамой.
Клинтон согласилась с характеристикой Трампа, и, «прижав руки к груди», сказала: «Действительно это так, доля нашей ответственности огромна».
В полном объеме фильм будет доступен американским пользователям 6 марта. В основном, лента рассказывает о политической карьере Хиллари – от юности до тех времен, когда она приобрела национальную известность.
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