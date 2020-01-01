Кипр не поддержал новые санкции ЕС в отношении России

Сегодня, 10:16

Александр Зуев

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Кипр не поддержал новые санкции ЕС в отношении России

Власти Кипра заблокировали в ЕС принятие новых санкций в отношении ряда российских официальных лиц в Крыму, сообщает «Рейтер». По мнению собеседников агентства, на этот шаг Никосия пошла не из-за «любви» к России, а в отместку Евросоюзу, отложившему введение санкций против Турции, продолжающей бурить скважины в поисках нефти на кипрском шельфе. 

Сам Кипр отрицает взаимосвязь этих двух вопросов, пояснив, что ему нужно больше времени для изучения предлагаемых ограничений против крымских чиновников. 

Ранее в ЕС сообщили, что антитурецкие санкции уже подготовлены и их суть доведена до Анкары в надежде, что она добровольно откажется от работ близ кипрского побережья. Никосию же этот вариант не устроил.

Кипр ЕС антироссийские санкции

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