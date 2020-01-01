Зеленский: конфликт в Донбассе – это беда, «шрам» от которой останется навечно

Сегодня, 09:42

Александр Зуев

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Зеленский: конфликт в Донбассе – это беда, «шрам» от которой останется навечно

Какими бы дружескими ни были отношения между Украиной и РФ, шрам от конфликта в Донбассе в них останется навечно, сказал Зеленский корреспонденту израильского 9-го канала. Разговор велся на русском языке. 

Президент отметил также, что регулярные беседы с Путиным сдвинули с мертвой точки решение некоторых проблемных вопросов, относящихся к установлению мира на востоке Украины, содержанию в России арестованных и осужденных украинцев и пр. 

При этом Зеленский подчеркнул, что наладить отношения с Москвой без возвращения Крымского полуострова не получится. 

«Там находится несколько миллионов украинцев. Поэтому мы, конечно же, должны вернуть все наши территории», – сказал он. 

Ранее стало известно, что украинская делегация во главе с Зеленским отказалась посетить в Израиле форум памяти Холокоста, отдав свои места ветеранам. Эксперты назвали этот поступок ошибкой.

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