Запуск «Северного потока-2» из-за санкций США отсрочен на два года

Строительство «Северного потока-2» будет задержано и запуск будет задержан, как минимум, на два года. В этом убежден директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США на Украине Джон Хербст. Свое мнение он озвучил, выступая на форуме в Давосе.

Джон Хербст допустил, что если Запад не ослабит хватку и будет продолжать давить на Россию, газопровод «Северный поток-2» и вовсе умрет. Хотя в РФ, естественно, будут уверять, что при любых раскладах завершат строительство вовремя.

«Я не буду прогнозировать, что Северный поток-2 умрет, но отмечу, что существует большой и хороший шанс, что именно так и произойдет», - заявил он.

Экс-посол США в Украине отметил, что отсрочка запуска газопровода и его возможная смерть позволит сохранить Украине роль транзитного государства. Хотя масштабы уже и не будут такими, как прежде.

Напомним, задержка с запуском газопроводами вызвана американскими санкциями. Под них попали компании, которые сотрудничают с Россией в ходе строительства трубопроводов. К примеру, трубоукладчик Allseas (Швейцария) отказался от работ, оставив участок в 200 километров. РФ теперь необходимо найти другого подрядчика.