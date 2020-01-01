Эксперты оценили вероятность начала ядерной войны между Россией и США

В четверг, 24 января, аналитики вновь изменили прогноз касательно вероятности ядерной войны между Россией и США.

Стрелки часов Судного дня, за которыми следят эксперты группы «Бюллетень ученых-атомщиков», вновь перевели вперед. В этот раз их сместили на 20 секунд.

«Я думаю, что ни русские, ни китайцы не имеют намерений атаковать Соединенные Штаты ядерным оружием. Ошибка возможна, но в этих странах – США, Россия, Китай – системы контроля достаточно хороши», - прокомментировал ситуацию член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф.

По его словам, опасность неконтролируемого ядерного удара возможна из-за утраты ядерных материалов, либо из-за потери ядерного оружия. Он добавил, что сейчас с большей вероятностью можно говорить о применении ядерного оружия другими странами, а не Россией и США. По мнению ученого, пойти на такой шаг может, к примеру, Пакистан, у которого сложные отношения с Индией, пишет РЕН-ТВ.

Ученые сходятся во мнении, что большая опасность исходит от тех стран, которые пытаются стать членами ядерного клуба. Но при этом и другие страны кроме США и России, имеющие ядерное оружие, тоже могут развязать ядерный конфликт.

Как отметил аналитик, вероятность обмена ядерными ударами между Россией и США невелика, опасность представляют другие члены ядерного клуба или страны, которые пытаются ими стать.

То, что стрелки часов Судного дня вновь ушли вперед, отмечают эксперты, указывает на ухудшение уровня международной безопасности.