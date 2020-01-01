В Варшаве создан штаб для отслеживания выступлений Путина в Израиле

Вчера, 13:48

Александр Зуев

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В Варшаве создан штаб для отслеживания выступлений Путина в Израиле

В Варшаве приступил к работе специально созданный штаб, члены которого будут отслеживать все выступления и отдельные реплики Владимира Путина, а также членов делегации РФ, находящихся сейчас в Израиле по приглашению руководства страны. Это сделано для того, чтобы своевременно отреагировать на «несправедливые» слова россиян о событиях Второй мировой войны. 

Ранее польский лидер Дуда отказался от визита в Израиль, так как ему не предоставили слова на форуме памяти жертв Холокоста. 

«Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации», – цитирует РИА Новости главу канцелярии премьера Польши Михала Дворчыка. 

Он добавил, что члены штаба будут скрупулезно фиксировать все происходящие на форуме события и при необходимости на них реагировать.

Польша штаб выступление Владимир Путин

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