В Варшаве создан штаб для отслеживания выступлений Путина в Израиле

В Варшаве приступил к работе специально созданный штаб, члены которого будут отслеживать все выступления и отдельные реплики Владимира Путина, а также членов делегации РФ, находящихся сейчас в Израиле по приглашению руководства страны. Это сделано для того, чтобы своевременно отреагировать на «несправедливые» слова россиян о событиях Второй мировой войны.

Ранее польский лидер Дуда отказался от визита в Израиль, так как ему не предоставили слова на форуме памяти жертв Холокоста.

«Специальная команда, состоящая из представителей канцелярий президента и премьер-министра, МИД, будет следить за событиями в четверг в Иерусалиме. Мы будем в курсе выступления президента Владимира Путина и других представителей Российской Федерации», – цитирует РИА Новости главу канцелярии премьера Польши Михала Дворчыка.

Он добавил, что члены штаба будут скрупулезно фиксировать все происходящие на форуме события и при необходимости на них реагировать.