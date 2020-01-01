В Варшаве создан штаб для отслеживания выступлений Путина в Израиле

В Варшаве приступил к работе специально созданный штаб, члены которого будут отслеживать все выступления и отдельные реплики Владимира Путина, а также членов делегации РФ, находящихся сейчас в Израиле по приглашению руководства страны. Это сделано для того, чтобы своевременно отреагировать на «несправедливые» слова россиян о событиях Второй мировой войны.
Ранее польский лидер Дуда отказался от визита в Израиль, так как ему не предоставили слова на форуме памяти жертв Холокоста.
Он добавил, что члены штаба будут скрупулезно фиксировать все происходящие на форуме события и при необходимости на них реагировать.
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