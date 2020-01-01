Зеленский попросил взять Украину в ЕС вместо Британии. В Совфеде просьбу прокомментировали

Зеленский, выступая в Давосе перед практически пустым залом, заявил, что может «хоть завтра» закончить конфликт в Донбассе, пообещал сделать из Украины «Мекку Восточной Европы» и попросил принять страну в Евросоюз. Он отметил, что наступил очень удобный момент: Лондон покидает ЕС и, как бы, освобождает место для Киева.
Слова Зеленского прокомментировал член Совфеда Пушков, подчеркнув, что вступление Украины в ЕС нанесет последнему серьезный удар.
Ранее еврокомиссар Хан, отвечающий за политику соседства и расширение ЕС, заявил, что обсуждать в настоящее время членство Украины в европейской организации «нереалистично».
Комментировать