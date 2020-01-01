Зеленский попросил взять Украину в ЕС вместо Британии. В Совфеде просьбу прокомментировали

Вчера, 07:52

Александр Зуев

0

Image
Зеленский попросил взять Украину в ЕС вместо Британии. В Совфеде просьбу прокомментировали

Зеленский, выступая в Давосе перед практически пустым залом, заявил, что может «хоть завтра» закончить конфликт в Донбассе, пообещал сделать из Украины «Мекку Восточной Европы» и попросил принять страну в Евросоюз. Он отметил, что наступил очень удобный момент: Лондон покидает ЕС и, как бы, освобождает место для Киева. 

Слова Зеленского прокомментировал член Совфеда Пушков, подчеркнув, что вступление Украины в ЕС нанесет последнему серьезный удар. 

«Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает – ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет», – написал сенатор в «Твиттере». 

Ранее еврокомиссар Хан, отвечающий за политику соседства и расширение ЕС, заявил, что обсуждать в настоящее время членство Украины в европейской организации «нереалистично».

Владимир Зеленский Давос Алексей Пушков

Лента

Под Читой в заброшенном доме обнаружили семью «маугли»

Сегодня, 09:01

В Петербурге впервые пройдет международная гонка Ironman

Сегодня, 08:26

В США рассекретили документы о Степане Бандере – «агенте Гитлера»

Сегодня, 07:50

Алекса Девил на программе «Давай поженимся» напугала жениха губами

Вчера, 22:36

В Москве две школьницы съели снег и отравились

Вчера, 22:28

Алла Пугачева отказалась придти в «Ленком» почтить память Николая Караченцова

Вчера, 22:27

Вера Брежнева продемонстрировала идеальную фигуру

Вчера, 21:00

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle