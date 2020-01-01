Зеленскому не дадут слова на форуме в Израиле

Сегодня, 09:06

Александр Зуев

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Зеленскому не дадут слова на форуме в Израиле

Через несколько дней в Израиле пройдет мероприятие, посвященное 75-летию со дня освобождения Освенцима. На него приглашены главы нескольких государств, в том числе Украины. Зеленского в списке выступающих нет. Сам он считает, что это несправедливо. 

«Нас (Украину) не пригласили выступать, хотя думаю, было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», – сказал Зеленский изданию Times of Israel

Он отметил, что каждый 4-й погибший при холокосте еврей был жителем Украины. 

Ранее МИД Израиля осудил Киев за прославление так называемых «героев», причастных к убийствам евреев на украинской территории. Там отметили, что память о холокосте не является внутренним делом республики. В ответ внешнеполитическое ведомство Украины заявило, что чтит память о сотнях тысяч погибших евреев, и что сохранение памяти об этом останется одним из главных направлений как во внутренней, так и во внешней политике страны.

Украина Израиль холокост

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