НАТО не реагирует на инициативы Москвы по снижению напряженности в Европе

Москва выступила с инициативой обсудить взаимоотношения России и НАТО и принять совместные меры по снижению напряженности в Европе, однако Североатлантический блок никак не отреагировал это предложение, сообщает МИД РФ.
В ведомстве отметили, что Россия предложила начать с малого: определить, где не стоит проводить учений, как избежать ненужных инцидентов. Но альянс не ответил и продолжает блокировать диалог РФ-НАТО по линии военных специалистов.
Кроме того, Соединенные Штаты в рамках альянса продолжают развивать на территории Европы систему ПРО, добавили в российском МИДе.
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