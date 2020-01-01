НАТО не реагирует на инициативы Москвы по снижению напряженности в Европе

Москва выступила с инициативой обсудить взаимоотношения России и НАТО и принять совместные меры по снижению напряженности в Европе, однако Североатлантический блок никак не отреагировал это предложение, сообщает МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Россия предложила начать с малого: определить, где не стоит проводить учений, как избежать ненужных инцидентов. Но альянс не ответил и продолжает блокировать диалог РФ-НАТО по линии военных специалистов.

«Страны НАТО постоянно наращивают присутствие своих войск вблизи границ России. Возрастает интенсивность учений, сценарии которых все больше напоминают целенаправленную подготовку к крупномасштабному военному конфликту», – говорится в сообщении, которое приводит радио « Маяк ».

Кроме того, Соединенные Штаты в рамках альянса продолжают развивать на территории Европы систему ПРО, добавили в российском МИДе.