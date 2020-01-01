Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Сегодня, 13:53

Александр Зуев

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Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Глава украинского кабмина Гончарук сообщил в пятницу, что предал Зеленскому свое заявление об отставке с правом передачи его Верховной рады. Это произошло после публикации в Сети высказываний премьера о президенте, который якобы разбирается в экономических процессах на примитивном уровне. Сам себя он тоже обозвал «профаном». 

По словам Гончарука, заявление он написал из уважения к Зеленскому, чтоб показать ему свою преданность и готовность нести любое наказание. Премьер не стал отрицать подлинности опубликованной записи, отметив лишь она была смонтирована. 

Между тем в партии «Голос» жест премьера не оценили, назвав его позерством. 

«Так называемая "отставка" правительства Гончарука не имеет никаких юридических последствий. Это простое сообщение о желании уйти, высказанное публично. Если бы премьер хотел подать в отставку, то должен был бы написать заявление на имя председателя Верховной рады Украины, а не Зеленского», – приводи РИА Новости заявление партии.
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