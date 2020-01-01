Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Глава украинского кабмина Гончарук сообщил в пятницу, что предал Зеленскому свое заявление об отставке с правом передачи его Верховной рады. Это произошло после публикации в Сети высказываний премьера о президенте, который якобы разбирается в экономических процессах на примитивном уровне. Сам себя он тоже обозвал «профаном».

По словам Гончарука, заявление он написал из уважения к Зеленскому, чтоб показать ему свою преданность и готовность нести любое наказание. Премьер не стал отрицать подлинности опубликованной записи, отметив лишь она была смонтирована.

Между тем в партии «Голос» жест премьера не оценили, назвав его позерством.