Саркози: судьбы Европы и России взаимосвязаны

Бывший французский лидер Саркози уверен, что судьбы стран Европы и России переплетены, им просто необходимо сотрудничать. А те политики, которые этого не понимают, ничего не смыслят ни в истории, ни в географии, считает он.

«Россия простирается от Европы к Азии, но Европе Россия нужна, а России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимает, те вообще ничего не понимают в географии и истории», – приводит РИА Новости слова Саркози, сказанные на Гайдаровском форуме в Москве.

Примерно то же самое говорил и нынешний президент Франции Макрон. Он неоднократно подчеркивал, что Евросоюз не сможет полноценно развиваться без участия России. В связи с этим французский лидер призвал страны ЕС пересмотреть отношения с Москвой, что позволит укрепить безопасность и обеспечить стабильность на всем континенте.

Очередная сессия Гайдаровского форума проходит в российской столице с 15-го по 16 января.